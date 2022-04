TVP nie da już swoich seriali Netfliksowi. Czy to koniec przyjaźni?

Nie jest to odpowiedź jednoznaczna - nie wiemy na pewno, czy doszło do zawieszenia lub zerwania współpracy, ale wiele na to wskazuje. A co ze wspomnianym serialem "Erynie" z Marcinem Dorocińskim w roli głównej?



Jacek Kurski w 2020 roku zapowiadał, że projekt będzie skończony - umowa koprodukcyjna rozdziela prawa tak, że emisja w otwartym kanale miałaby mieć miejsce jakoś rok po premierze w Netfliksie i VOD TVP. Jednak dwa lata później wciąż nie jesteśmy pewni losów tego 12-odcinkowego serialu w reżyserii Borysa Lankosza, który miał zadebiutować w zeszłym roku.



Jego akcja ma rozgrywać się w latach 30. XX wieku. We Lwowie dochodzi do rytualnego mordu małego chłopca, a na potencjalnych sprawców typuje się przebywających na terenie miasta Żydów. Wiadomość o brutalnym zabójstwie szybko obiega Lwów i wywołuje panikę. Wszyscy pokładają nadzieję w cenionym i niezawodnym stróżu prawa: Edwardzie Popielskim.