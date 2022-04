Niemniej produkcje, szczególnie serialowe Netfliksa pozbawione są własnego charakteru. Platforma tak boi się kogoś urazić, że wychodzą im produkcje miałkie. Weźmy nawet "Murderville". Jest to serial improwizowany, w którym co odcinek inny gość ma rozwiązać z głównym bohaterem zagadkę kryminalną. Próżno tu jednak szukać śmiesznych gagów. To nie jest "Whose Line Is It Anyway?" realizowane dla należącej do Disneya stacji ABC. Chyba najbardziej familijna telewizja na świecie zrobiła program o wiele bardziej niegrzeczny niż serwis streamingowy.