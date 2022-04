W poniedziałek 11 kwietnia ruszył, okrzyknięty tak przez media, proces dekady. Biorą w nim udział Amber Heard i Johnny Depp, a fani obojga gwiazd mogą na bieżąco śledzić wydarzenia z sali sądowej na Court TV. Na Rozrywka.Blog pisaliśmy, że czeka nas żenada roku i wygląda na to, że mieliśmy rację. Oglądanie procesu Johny Depp vs. Amber Heard od początku nie jest niczym przyjemnym, bo eksmałżonkowie obrzucają się nawzajem błotem.



Kilka lat temu na łamach "The Washington Post" Amber Heard oskarżyła byłego małżonka (chociaż nie wymieniła go z nazwiska) o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nią. Kariera Johnny'ego Deppa zawisła na włosku. Disney chce rozwijać markę "Piraci z Karaibów" bez Amerykanina, a Warner Bros. odsunęło go od serii "Fantastyczne zwierzęta" i w "Tajemnicach Dumbledore'a" w roli Grindelwalda zastąpił go Mads Mikkelsen. Dlatego aktor postanowił walczyć o 50 mln dolarów zadośćuczynienia.