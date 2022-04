Już czas, aby bohaterowie Marvela stali się niegrzeczni. "Hit-Monkey" jest tego najlepszym dowodem

Jak superbohaterowie to tylko z kategorią PG-13? Jakżeby mogło być inaczej. Im młodsi widzowie będą mogli pójść na dany film albo obejrzeć serial, tym więcej pieniędzy wpadnie do kieszeni szychom z wielkiej wytwórni. Życie seksualne trykociarzy wciąż owiane jest więc tajemnicą, a i chociaż naparzają się jak szaleni, to jednak nie chcą rozlewu krwi. Tak to się dzieje już od dawna. Jakby hollywoodzkie studia wciąż wychodziły z założenia, że komiksy są dla dzieci.



Co jakiś czas pojawiają się produkcje, które przełamują ten utarty schemat. Było ich już trochę i mogliśmy patrzeć na superbohaterów chętnie uciekających w przemoc, czy rzucających bluzgami na lewo i prawo. Nie ma jednak filmu MCU, który mógłby poszczycić się kategorią R. To może jakiś serial? Też nie. Bo "Hit-Monkey" do uniwersum nie należy. A chciałoby się w jego ramach coś takiego zobaczyć.