Wiele gwiazd grających w serialu "Gra o tron" mierzyło się z poważnymi traumami i problemami poza planem. Emilia Clarke nieomal straciła życie z powodu pęknięcia tętniaka mózgu, a Kit Harington miał depresję i myśli samobójcze przed pójściem na odwyk. Na tych przykładach widać jak często fani nie wiedzą, co dzieje się w życiu aktorów, gdy kamery są wyłączone. Najnowszy przypadek jest jednak inny. Jak podaje portal Variety, Joseph Gatt został bowiem zatrzymany w swoim domu i aresztowany przez policję Los Angeles. W tle przewija się hasło "pedofilia".



Gatt nie grał dużej roli w serialu HBO, ale część spostrzegawczych fanów z pewnością go pamięta. Brytyjski aktor wystąpił w trzech odcinkach 4. sezonu "Gry o tron" jako warg z Thennu. Należący do Wolnych Ludzi Mance'a Rydera Thennowie mieszkają na dalekiej północy i posługują się starą mową. Najciekawsze jest jednak coś innego - większość z nich to kanibale. Joseph Gatt wcielił się w przedstawiciela klanu, który potrafił przenikać w ciało sowy i dlatego pełnił rolę zwiadowcy dla Styra, magnara Thennów. Warg ginie w epizodzie "Strażnicy na Murze", gdy w Samwell Tarly trafia go w głowę pociskiem z kuszy.