Nie było to jednak ostatnie słowo pracowników Blue Sky Studios. Tuż przed zamknięciem firmy przez Disneya grupa pracowników zebrała się, by stworzyć krótkie pożegnalne wideo zatytułowane po prostu "The End". Materiał trwa zaledwie 34 sekundy, ale był czymś niezwykle ważnym dla osób, które nad nim pracowały. Jak napisano na YouTubie, "The End" pozwoliło im pożegnać się z marką na ich własnych warunkach.