Ukraina prosi, by Disney, Netflix i inne VOD dały jej 20 mln dolarów. Czy się odważą?

Od samego początku wojny Ukraina robi wszystko, by zdobyć poparcie i pomoc finansową Zachodu. Udało się to w dużej mierze dzięki świetnemu panowaniu nad mediami społecznościowymi (nie każdy kraj byłby skłonny informować o walkach za pomocą oficjalnego konta na TikToku), a także olbrzymiej charyzmie prezydenta Wołodomyra Zełenskiego. Ukraińcom nie wystarczają jednak tylko miłe słowa i deklaracje moralnego wsparcia. Obrona przed rosyjską inwazją kosztuje, a ponadto znacząco ogranicza możliwości gospodarki.



Finansowej pomocy potrzebuje choćby branża filmowo-telewizyjna, której zdolności produkcyjne w okresie wojny znacząco spadły. Jedna z najważniejszych postaci na tamtejszym rynku Kateryna Vyshnevska, która zajmuje się koprodukcjami w FILM.UA Group, postanowiła wyjść naprzeciw temu problemowi. Ukrainka skontaktowała się z czołowymi stowarzyszeniami telewizyjnymi i filmowymi takimi jak National Association of Television Program Executives, MIP TV czy Europejska Unia Nadawców w celu stworzenia specjalnego funduszu wsparcia dla ukraińskich producentów.