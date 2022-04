Im więcej wiem o filmie "Thor: Miłość i grom", tym bardziej się jaram

Christian Bale w MCU? Okej, to już nie czasy, gdy występy poważanych aktorów w dużych komiksowych franczyzach kogokolwiek dziwią, a jednak zobaczyć ex-Batmana w roli jednego z ciekawszych antagonistów Thora będzie czymś unikalnym i intrygującym. I choć można mieć zastrzeżenia do tego, jak najprawdopodobniej będzie się prezentować, nie wątpię, że będzie to wyrazista i zapadająca w pamięć kreacja.



Gorr to jeden ze młodszych arcyłotrów Marvela (wprowadzony w 2013 roku) - istotą żywiącą nieprzejednaną nienawiść do bogów. Widzi ich jako albo okrutnych, albo nieprzydatnych. Twierdzi, że powinni zostać usunięci - wszyscy i bez wyjątku, najlepiej w wyjątkowo bolesnych dla nich okolicznościach. Jego broń to miecz - All Black the Necrosword, w komiksach ukształtowany z cienia władcy symbiontów. Oręż zapewnia mu nadludzkie umiejętności fizyczne, nieśmiertelność czy zdolność replikacji.



Wiemy, że "Love and Thunder" będzie w jakimś stopniu inspirowane komiksami Jasona Aarona. W serii "Mighty Thor" heros traci zdolność podnoszenia Mjolnira - broń przejmuje Jane Foster, jednocześnie tocząc walkę z chorobą nowotworową. Mówi się, że w filmie Thor powróci do Nowego Asgardu, by pomóc Walkirii odeprzeć atak Gorra.



Thor: Miłośc i grom - premiera filmu już 8 lipca 2022 roku.