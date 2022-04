"Ohydni" fani zrujnowali 18-nastkę Millie Bobby Brown. Bycie sławnym nastolatkiem to horror

Wszystkie 18-latki mierzą się nawigowaniem między wyzwaniami dorosłości, nawiązywaniem relacji romantycznych i przyjaźni, byciem lubianym oraz próbami dostosowania się do innych. Jest tego dużo, a jednocześnie próbujemy odnaleźć w tym zamieszaniu siebie. Jedyna różnica w moim przypadku jest taka, że robię to na widoku publicznym, co potrafi być przytłaczające.



W ostatnich dwóch tygodniach przed 18. urodzinami częściej musiałam mierzyć się z nadmierną seksualizacją mojej osoby w mediach. Widzę różnicę między tym jak zachowywali się zwykli ludzie, a jak na moją pełnoletniość reagowały prasa i media społecznościowe. To było ohydne. Myślę, że na moim przykładzie widać jak młode dziewczyny są seksualizowane i próbowałam sobie to przetrawić - ale tak naprawdę mierzę się z tym od zawsze

- podkreśliła Millie Bobby Brown.