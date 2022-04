Polacy rzucili się na "Furiozę" na Netfliksie. I słusznie, bo to kino chuligańskie pełną gębą

Nic dziwnego, że użytkownicy Netfliksa rzucili się na "Furiozę". To w końcu kino chuligańskie pełną, w dodatku wytatuowaną, gębą. Długo musieliśmy czekać, aż w końcu ktoś zauważy filmowy potencjał w świecie polskich pseudokibiców i będzie umiał go wykorzystać. Wcześniej podejmowano podobne próby, ale lepiej spuścić na nie zasłonę milczenia. Bo "Skrzydlate świnie" pamięta się co najwyżej ze względu na goły tyłek Pawła Małaszyńskiego, a "Bad Boy" to typowy festiwal żenady od Patryka Vegi. W efekcie tylko dokumenty pokroju "Niebieskich chacharów" reprezentowały przyzwoity poziom.



Do czasu "Furiozy" świat pseudokibiców, z którymi użerają się kluby piłkarskie w całej Polsce, był dla rodzimych twórców na dobrą sprawę niezbadany. Nie wiedzieli, jak do niego podejść bez nadmiernego artyzmu czy uprzedzeń. Kiedy Mateusz Damięcki zgolił głowę i pokazał umięśnioną klatę, wszystko się zmieniło. Nagle weszliśmy do dobrze nam znanej rzeczywistości. Mogliśmy ją wcześniej odwiedzać w zagranicznych filmach, ale dopiero teraz nadarzyła się okazja, aby pochłonęła nas w swojskim wydaniu.