TVP pomyliło Rosję z Ukrainą. Niech spadają z przeprosinami, bo to nie pierwsza wpadka "paskowych"

Pojawiające się na ekranie paski "Wiadomości" TVP od dawna wołają o pomstę do nieba ze względu na swój brak obiektywizmu i tabloidowe nastawienie. Program Telewizji Polskie wyjątkowo często uderza też w różne kraje Zachodu i straszy przebywającymi tam migrantami (swego czasu użyto do tego fragmentu... z serialu Netfliksa). Chyba nikt nie spodziewał się jednak, że momencie rosyjskiej agresji i wojny w Ukrainie nawet dziennikarzom TVP przyjdzie do głowy uderzenie w naszego sąsiada ze Wschodu.



Ukraina wczoraj wieczorem stała się jednak ofiarą "paskowych" publicznego nadawcy. W trakcie głównego wydania "Wiadomości" wyświetlono materiał, który zapowiadało hasło "Debata o ukraińskim barbarzyństwie". Większość zszokowanych napisem widzów szybko zalogowała się do mediów społecznościowych, gdzie pasek był szeroko komentowany. Na podstawie tylko pojedynczego zdjęcia łatwo odnieść bowiem wrażenie, że TVP może chodzić o powrót do dyskusji o Wołyniu lub po stacja po prostu zaczęła działać ramię w ramię z rosyjskimi trollami.