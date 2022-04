Kto dotrwał do finału "The Walking Dead"? Przewidujemy, kto teraz zginie, a kto przeżyje

Tak jak serial po kolejnych ośmiu odcinkach się skończy, tak uniwersum telewizyjne "Żywych trupów" stale się rozrasta. Obecnie w emisji są już "Fear the Walking Dead" i "The Walking Dead: World Beyond", a już wieku temu zapowiedziano film o Ricku Grimesie, który przeżył i którego poszukuje Michonne. Do tego dochodzi "Tales of The Walking Dead" oraz wspomniane wyżej dwa spin-offy.