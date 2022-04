4. sezon "Stranger Things" będzie jak "Gra o tron". Zapowiada się istny pocałunek śmierci

"Stranger Things" i "Gra o tron" to tytuły cieszące się równie wielką, wręcz globalną popularnością, ale obie produkcje w rzeczywistości łączy bardzo niewiele. "Gra o tron" zaadaptowała bogaty i rozległy świat znany z prozy George'a R.R. Martina, a dzieło braci Duffer powstało na bazie zupełnie świeżego i oryginalnego scenariusza. Swego czasu były co do tego wątpliwości, ale zarzuty o plagiat przeciw parze twórców ostatecznie wycofano.



Dodatkowo "Stranger Things" zawdzięcza swój sukces w dosyć wyraźny sposób nostalgii za produkcjami z lat 80. i 90. George R.R. Martin w swoim powieściowym cyklu woli burzyć ustalone konwencje niż grać w ich rytmie, a "Gra o tron" przez kilka początkowych sezonów podążała tym samym tropem. Gdy połączmy to z zupełnie różną estetyką i miejscem akcji, wyjdą nam dwa seriale mające naprawdę niewiele wspólnego ze sobą. Właściwie poza jednym - oba nie były w stanie do końca spełnić drzemiącego w nich potencjału.