Polskie filmy Netfliksa zapowiadają się świetnie, ale seriale pisał chyba algorytm

Nie ma wątpliwości, że Netflix jest z każdym rokiem coraz bardziej zainteresowany produkowaniem w Polsce. Wystarczy spojrzeć na liczbę nowości ogłoszonych w tym i zeszłym roku. W marcu 2021 firma zapowiedziała 11 produkcji, a dzisiaj usłyszeliśmy o 18 świeżych tytułach Netflix Original. To oczywiście bardzo pozytywna zmiana, która pokazuje nie tylko zaangażowanie platformy w lokalne rynki, ale też siłę przekazu naszego rodzimego kina.



Warto docenić amerykańską firmę za systematyczny rozwój swoich polskich produkcji, wśród których nie brakowało przecież w minionych latach globalnych hitów (by wymienić tylko "W głębi lasu" i "W lesie dziś nie zaśnie nikt"). Nie oznacza to natomiast, że wszystkie zapowiedzi na 2022 i 2023 rok budzą równie wielki entuzjazm. Nawet wśród dziennikarzy zaproszonych na spotkanie prasowe w tej sprawie słychać było przekazywaną z ust do ust opinię: "Filmy wyglądają świetnie, ale seriale...". Z czego ona wynika?