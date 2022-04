Ponad 40 tys. książek i ebooków w promocji od Ebookpoint. Na Wielkanoc będziecie czytać jak nigdy

W związku z nową wiosenną tradycją Wielkanocny Kiermasz Książkowy powrócił w tym roku z zupełnie nowymi książkami, ebookami, audiobookami i kursami video. Wielka akcja promocyjna organizowana przez Ebookpoint rusza już dzisiaj, 12 kwietnia i obejmie ponad 43 tysiące pozycji należących do literatury pięknej, non-fiction, poradników i rozmaitych gatunków książkowych. Każdy polski czytelnik z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie, a my wybraliśmy 10 tytułów, które zwrócą waszą uwagę.



Równie szczodrej promocji nie doświadczycie nigdzie indziej aż do końca roku. Rabaty w trakcie Wielkanocnego Kiermaszu Książkowego sięgają bowiem aż do 96 proc. na wybrane tytuły. W przypadku książek drukowanych dochodzi do tego również dostawa gratis, co jest równie atrakcyjnym bonusem. W ramach akcji odbywa się ponadto konkurs Złap Wielkanocnego Zajączka z PocketBook. Do zdobycia są atrakcyjne nagrody - czytniki PocketBook i bony zakupowe na Ebookpoint.pl. W jaki sposób można wziąć udział w losowaniu? To bardzo proste.