"Gierek" podbija Netfliksa, więc krytycy nie mają racji, że go zjechali? Nie, to nie tak działa

Jeden ze współscenarzystów "Gierka" jest bardzo zadowolony z popularności filmu na Netfliksie. Fakt, że użytkownicy platformy wywindowali produkcję na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych w naszym kraju tytułów w serwisie, uznaje on za dowód, że krytycy nic nie wiedzą o kinie. Yhy.



Faktycznie krytycy zmiażdżyli "Gierka" po jego premierze kinowej. Mieli ku temu dobre powody. Nasz recenzent określił film mianem "fatalnego, taniego i do nikogo". To rzeczywiście prawda, ale twórcy bardzo nie chcieli przyjąć tego do wiadomości. Odtwórca głównej roli Michał Koterski chwalił się wysoką oglądalnością podczas pierwszego weekendu wyświetlania, ale chwilę potem zainteresowanie publiczności produkcją drastycznie spadło, a on się na ten temat nawet nie zająknął. Teraz mam deja vu. Znowu ktoś próbuje zakłamywać rzeczywistość.