Nauczcie się, że korporacje nie mają misji. Dla kasy zrobią wszystko - i wytną z filmu gejowski wątek w XXI wieku

Jak wiemy, chiński rynek jest dla producentów niezwykle ważny - filmy potrafią zarobić tam olbrzymie kwoty. Dlatego też studia wyginają się, jak tylko mogą, by zadowolić każdego; włodarze i twórcy nieraz niczym chorągiewki ulegają zmieniającemu się co i rusz kierunkowi wiatru. Nic więc dziwnego, że Disney dziękował chińskiemu Biuru Bezpieczeństwa Publicznego w napisach końcowych filmu "Mulan" (przypomnę: kręcono go m.in. w prowincji Sinciang, z której Chiny zrobiły wielki obóz internowania i przeprowadziły tzw. demograficzne ludobójstwo Ujgrów i muzułmańskich mniejszości). A to przecież tylko jedna z wielu prób przypodobania się ChRL.



Z tego samego powodu wątki homoseksualne w dużych franczyzach właściwie nie są eksponowane - są doklejonym elementem tła, po to, by jedni się odczepili, a drudzy nie zniechęcili (i żeby w razie czego można je było bez trudu wyciąć). Gdy w końcu w "Fantastycznych Zwierzętach" Albus Dumbledore otwarcie powiedział o swojej miłości do Grindelwalda, Warner posłusznie usunął odpowiednie linie dialogowe z produkcji na potrzeby chińskich kin.



W sumie "Tajemnice" skrócono zaledwie o kilka sekund - czyli o fragmenty: "ponieważ byłem w tobie zakochany" oraz "latem, gdy ja i Gellert zakochaliśmy się w sobie".