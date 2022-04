Nie wiadomo natomiast absolutnie nic na temat fabuły produkcji. Ba, nawet zakres roli Dern nie jest pewny, może chodzić o postać drugoplanową lub zaledwie cameo. Inna sprawa, że bez względu na obsadę czy szczegóły fabuły i tak będziemy mieć do czynienia z wielkim hitem. Cały artystyczny świat będzie chciał zobaczyć, co nowego wymyślił autor takich niezwykłych arcydzieł jak "Zagubiona autostrada", "Blue Velvet" czy "Człowiek słoń".



Festiwal w Cannes nawet bez Lyncha zapowiada się zresztą niezwykle fascynująco, bo światową premierę we Francji będą też podobno mieć również: "Three Thousand Years of Longing" George'a Millera, "Crimes of the Future" Davida Cronenberga, "Decision to Leave" Chan-wook Parka, "Love Life" Kojiego Fukudy, "Elvis" Baza Luhrmana, "Top: Gun Maverick" Josepha Kosinskiego, "Lightyear" i "Showing Up" Kelly Reichardt.



* Autorem zdjęcia głównego jest Jaguar PS/Shutterstock.com.