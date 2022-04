Tak Ukraina pokazuje prawdę o wojnie. Niech zamkną gębę tej rosyjskiej propagandzie

Kolejny klip to kolaż podziękowań - wyrazów wdzięczności dla tych, którzy w jakiś sposób wsparli Ukrainę. Administracja wymienia m.in. artystów (Mila Kunis, Ashton Kutcher, Stephen King, J.K. Rowling), przedstawicieli kilku krajów oraz polskie mamy. Korzystając z nieprzetłumaczalnej gry słów mówią o nas: "Not only neighbours but also neighbros".



Z kolei najświeższy filmik zrealizowano w typowo TikTokowym stylu - i z bardzo ponurym wydźwiękiem. W tle słyszymy "I'm not okay" Bo Burnhama towarzyszące serii kolejnych dramatycznych wieści związanych z wojną. W opisie czytamy: "Wczoraj w Krematorsku rosyjski ostrzał zabił 52 osoby, a ponad 109 zostało rannych. Kolejny dzień wojny, kolejna tragedia".