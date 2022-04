Netflix trzymał nas kilka lat w niepewności, ale w połowie lutego nareszcie ujawnił swój plan na 4. sezon "Stranger Things". Zakończenie produkcji podzielono na dwie części, a twórcy wyraźnie sugerują, że dostaniemy znacznie bardziej rozbudowaną i ambitniejszą historię niż do tej pory. Osobiście bardzo trzymam za to kciuki, bo w przeciwnym wypadku "Stranger Things" zostanie zapamiętane jako serial, który zmarnował swój potencjał. Nie musi się tak jednak stać, a pewną nadzieję daje mi nawet enigmatyczne wideo opublikowane dzisiaj na oficjalnym kanale serialu na YouTubie.



Nadawany na żywo filmik nosi tytuł "IT'S ALMOST TIME | CREEL CLOCK LIVESTREAM" i przedstawia dziwnie wyglądający, stary zegar stojący. Odlicza on godziny do tajemniczego wydarzenia, które nastąpi jutro o godzinie 16:00 czasu polskiego. Zegar znajduje się gdzieś w przestrzeni publicznej, jest otoczony fioletową poświatą i czasem wydobywa się z niego dym. Obecnie został też otoczony żółto-czarną taśmą, a wokół niego krzątają się naukowcy. W tle słychać zaś nastrojową muzykę i przerażające odgłosy istot z Drugiej Strony.