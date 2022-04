Obalamy mity dotyczące pracy profilerów. Ekspert z "Kryminalnych śledztw PRL" opowiada nam o zbrodni

Poruszyliśmy przed chwilą wątek historyczny i chciałbym do niego wrócić. Wspominał pan, że dzisiaj zajmuje się takimi sprawami zawodowo. Jest pan profilerem śledczym, a nie przypuszczam, żeby taki zawód istniał u nas w czasach PRL-u…



Poszedłbym nawet o krok dalej i powiedział, że dzisiaj takiego zawodu też nie ma. To jest raczej określenie obowiązków, jakie się wykonuje. I z tego względu nie mamy się czego wstydzić. Pierwsze próby wykorzystania specjalistów od, nazwijmy to ogólnie, psychiki ludzkiej, były podejmowane w Polsce już w połowie lat 60. To wtedy w sprawie zabójstwa kobiety nad rzeką Białuchą w Krakowie śledczy konsultowali się z psychiatrami i seksuologami. To było blisko dekadę wcześniej zanim powstała słynna komórka w FBI, którą znamy chociażby z "Milczenia owiec".



Wydział Nauk Behawioralnych FBI, czyli Behavioral Science Unit, utworzono dopiero na początku lat 70. To on usystematyzował sposoby profilowania kryminalnego nieznanych sprawców. Tradycyjnie nazywa się to u nas portretem psychologicznym nieznanego sprawcy. Nazwa profilowanie weszła do użycia dopiero na przełomie lat 90. i 2000. To jest bardzo współczesne określenie. Warto też zauważyć, że na samym początku wyglądało to zupełnie inaczej. Bardzo długo portrety psychologiczne były robione bardziej intuicyjnie, na poziomie ogólnej wiedzy psychologicznej, psychiatrycznej czy dotyczącej konkretnych zaburzeń np. dewiacji seksualnych. Jeśli przestępstwo miało tło seksualne, wzywano po prostu seksuologa. Tak samo było w Polsce.



To nie jest więc tak, że nie korzystaliśmy z profilowania. Weźmy chociażby sprawę Wampira z Zagłębia z lat 70. Wtedy właśnie zatrudniono cały sztab słynnych kryminologów i psychiatrów. I to nie tylko polskich. Ze Stanów Zjednoczonych ściągnięto przecież Jamesa Brussela – pioniera portretów psychologicznych. On pracował przy słynnych śledztwach dotyczących George’a Metesky’ego (Szalonego Bombera z Nowego Jorku) czy Dusiciela z Bostonu.