Netflix dodaje nową funkcję. Nikt na nią nie czekał, ale każdemu może się przydać

Netflix w ostatnich latach zdominował wygląd wszystkich serwisów VOD, a w dodatku stale usprawnia i aktualizuje swoje aplikacje o nowe funkcje. Na początku roku platforma nareszcie pozwoliła użytkownikom na usuwanie tytułów z listy "Oglądaj dalej", a swego czasu zmieniła też sposób promowania swoich nowości w ramach listy TOP 10. Jak widać szefowie serwisu wciąż nie mają jednak dosyć, o czym świadczy kolejne usprawnienie. Netflix idzie w dalsze personalizowanie treści dla pojedynczego użytkownika.



Dopomóc ma w tym nowa funkcja, która stanowi uzupełnienie istniejącego narzędzia oceniania dostępnych na platformie produkcji. Do 2017 roku Netflix pozwalał na szczegółowe wyrażanie swojej opinii za pomocą gwiazdek. Z czasem firma zrezygnowała z tego pomysłu i przeszła w stronę znanych z Facebooka i YouTube'a "łapek". Widzowie mogli ocenić każdy tytuł za pomocą kciuka do góry ("Podobna mi się") lub kciuka w dół ("To nie dla mnie"). Do gry właśnie weszła kolejna opcja.