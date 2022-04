"Morbius" i "Venom" to filmy tak złe, że aż oczy bolą. Dlaczego widzowie je tak uwielbiają?

Wydaje mi się zresztą, że to jeden z powodów stojących za gorszym wynikiem finansowym "Morbiusa". Obie części "Venoma" to w dużej mierze tanie parodie superbohaterskich motywów, które dosyć nieudolnie udają, że grają w tej samej lidze co MCU czy nawet DCEU. To oczywista bzdura. Wytwórnia Sony wyraźnie ma ochotę na równie pokaźny zarobek, ale jest zdecydowanie mniej chętna do inwestowania w swoje produkcje. Jak na dłoni widać, że filmowe uniwersum Spider-Mana jest robione całkowicie na odwal.