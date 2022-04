"Morbius" pobił niechlubny rekord. Fani nie chcą oglądać porażki, o której wszyscy trąbią

Okazuje się bowiem, że w porównaniu do weekendu otwarcia w drugi weekend wyświetlania "Morbius" zarobił zaledwie 10,2 mln dol. Oznacza to spadek w wysokości niecałych 74 proc. Wśród superbohaterskich blockbusterów to bardzo niechlubny rekord. Co prawda jest to nieco mniejsza zapaść, niż przewidywano chwilę temu na CBR, niemniej publiczność jeszcze żadnym filmem superhero nie znudziła się w tak ekspresowym tempie.