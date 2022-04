Zapowiadana już od maja 2021 roku fuzja WarnerMedia i Discovery stała się faktem. Od dzisiaj, poniedziałku 11 kwietnia 2022 roku, swoją działalność rozpoczyna spółka Warner Bros. Discovery. Oznacza to, że marki od dotychczas dwóch różnych podmiotów, należą teraz do jednego właściciela. Może mieć to wpływ na rynek VOD w Polsce.



Przed wspomnianą fuzją obie spółki zapowiadały, że ich platformy streamingowe w Stanach Zjednoczonych połączą się w jeden serwis. A jak będzie to wyglądało u nas? W końcu WarnerMedia jest właścicielem HBO Max, a do Discovery należało natomiast TVN Grupa Discovery, czyli również Player. Trudno sobie wyobrazić, żeby teraz treści tych usług miały znaleźć się pod tym samym szyldem.