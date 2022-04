"Batman" z Pattinsonem lada dzień w HBO Max. Serwis zdradza datę premiery

Najnowszy "Batman" wzbogaci bibliotekę HBO Max już za tydzień - oficjalna zapowiedź zdradza, że trafi tam 18 kwietnia. Oznacza to, że premiera w streamingu odbędzie się zaledwie 45 dni po kinowym debiucie. Jest to efekt nowej polityki Warnera, który zeszłoroczne premiery hybrydowe wymienił na powrót do okna dystrybucyjnego, trwającego teraz właśnie półtora miesiąca. Podobną decyzję podjął m.in. Disney. Pandemia znacznie skróciła czas oczekiwania na możliwość legalnego obejrzenia nowego filmu w domowym zaciszu.