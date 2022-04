Antek Królikowski wyręcza innych i canceluje się sam. Aktor odchodzi z serialu Polsatu

"Bracia" to nowy serial Polsatu, którego premiera zaplanowana jest na jesień 2022 roku. Królikowski miał w nim zagrać jednego z tytułowych bohaterów. Według Polsatu i producenta aktor sam podjął decyzję o odejściu. Jak podaje Press, zdjęcia do produkcji ruszyły w listopadzie ubiegłego roku, jednak w dotychczas realizowanych scenach Królikowski nie występował. Nie wybrano jeszcze aktora, który go zastąpi.



Nie da się ukryć, że po całym tym nieudolnym tłumaczeniu się i mizernych przeprosinach, szybkie wycofanie się z mediów to najlepsza z możliwych decyzji - lepiej odpuścić samemu, zachowując pozory pokory i chęci pracy nad sobą, niż czekać, aż zaczną zwalniać cię z projektów. Zakładając oczywiście, że to faktycznie wyłącznie jego decyzja, której Polsat nie "pomógł" podjąć.



"Bracia" będą liczyć 12 odcinków, a serial przedpremierowo udostępni Polsat Box Go. Akcja rozpoczyna się w momencie, gdy nagle umiera ojciec głównych bohaterów. Produkcja ma być realistyczną, przewrotną oraz pełną humoru i dystansu historią ze śmiercią w tle, skupioną na relacjach rodzinnych i związkach.