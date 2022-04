Amber Heard mówi, że zawsze kochała Johnny'ego Deppa. Teraz ze swojego konfliktu robią show

Już dziś, 11 kwietnia rusza największa sądowa telenowela XXI wieku. Przeciwnikami w tej batalii będą Johnny Depp i Amber Heard, co od samego początku konfliktu eks-małżonków zapewniało szerokie zainteresowanie mediów i widzów. Aktor wytyczył byłej żonie proces o zniesławienie w związku z napisanym przez nią (i opublikowanym w 2018 roku na łamach "The Washington Post") felietonie dotyczącym przypadków przemocy domowej, której padła ofiarą. W artykule nie padło nazwisko "Johnny Depp", ale wielu osobom powiązanie wydało się oczywiste w kontekście trudnego procesu rozwodowego między tą dwójką.



Depp twierdzi, że tekst byłej żony zniszczył jego reputację i kosztował go rolę w kolejnej części serii "Piraci z Karaibów". Teraz chce za to odszkodowanie w wysokości 50 mln dolarów. Amber Heard odwdzięczyła się swojemu "eks" kontrpozwem dotyczącym kampanii nienawiści zorganizowanym w internecie przez fanów aktora i rzekomo rozkręconym właśnie przez Johnny'ego Deppa. Na pierwszy rzut oka widać więc, że obie strony mają do siebie dużo wzajemnego żalu i pretensji. Nikt nie planuje też odpuścić walkę o dobre imię i grube pieniądze. Dlatego też zamieszczona na Instagramie deklaracja aktorki wygląda tak dziwnie. A może po prostu nieszczerze?