Serial o Lambercie, Eskelu i Coenie - Netflix powiększa świat "Wiedźmina". Już się boję

Warto pamiętać, że podczas panelu promującego drugą serię, showrunnerka Lauren S. Hissrich dowcipkowała sobie o potencjalnym serialu skupionym na Lambercie i Coenie. Co więcej, Paul Bulion (Lambert) i Yasen Atour (Coen) spotkali się ponownie, by współtworzyć coś, co może być podcastem lub innym podobnym materiałem - i to związanym z "Wiedźminem", co sugeruje hashtag.