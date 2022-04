"Poskromienie złośnicy" opowiada o naukowczyni ze złamanym sercem, która wraca na Podhale, aby zacząć wszystko od nowa. Wtedy poznaje przystojnego nieznajomego. Nie wie jednak, że został on wynajęty przez jej brata, aby nakłonić ją do sprzedaży ziemi. Czy będzie to wyglądało lepiej niż poprzednia polska oryginalna komedia romantyczna w katalogu platformy - "Miłość do kwadratu"? O tym przekonamy się już niedługo.



Premiera filmu: 13 kwietnia na Netfliksie.