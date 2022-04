Chociaż fani spodziewali się takiego obrotu spraw, gdyż w poprzednich sezonach "Better Call Saul"pojawiło się już kilka postaci z "Breaking Bad", to do tej pory mogliśmy jedynie domniemywać, że twórcy zdecydują się na taki krok. Vince Gilligan co prawda już to sugerował, ale oficjalna informacja o tym, że wspomniani aktorzy wrócą do swoich ikonicznych ról, pojawiła się dopiero dziś.