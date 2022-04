Will Smith nie jest więc w ciemię bity. Odkąd tylko zorientował się, jakie mogą być konsekwencje jego czynów, robi wszystko, aby uniknąć scancelowania. Po dotychczasowym kajaniu się ponownie zareagował w odpowiedni sposób i jest na dobrej drodze do odkupienia. Być może przez najbliższe lata nie weźmie udziału w galach oscarowych, ale jest szansa, że za jakiś czas wróci do pracy. Droga do odkupienia jest jednak kręta i czeka go jeszcze dużo pracy.