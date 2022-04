Mijało już 12 lat od katastrofy smoleńskiej. Od tamtej pory wokół tragedii narosło wiele kontrowersji. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że pamięć ich ofiar należy uczcić. Sposób, jaki wybrał rząd, aby zrobić to w tym roku, budzi jednak dość spory sprzeciw. Wszystko przez trwającą za naszą wschodnią granicą wojnę i napływ uchodźców z Ukrainy do naszego kraju.



W 12 rocznicę katastrofy smoleńskiej w całym kraju mają bowiem zawyć syreny w całym kraju. Dla uchodźców z Ukrainy dźwięk ten kojarzy się z ostrzeżeniem przed zagrożeniem ich życia. Dla przeciwników rządu taki sposób uczczenia ofiar tragedii jest przejawem braku empatii dla tragedii osób, którzy uciekli przed wojną do naszego kraju.