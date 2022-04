"Hazardzista" to najnowszy film scenarzysty i reżysera Paula Schradera, który w przeszłości zasłynął skryptami do takich hitów jak "Taksówkarz", "Wściekły byk" i "Ciemna strona miasta". W ostatnich latach Amerykanin coraz częściej staje za kamerą, a za film "Pierwszy reformowany" zdobył olbrzymie pochwały od krytyki. "Hazardzista" (z Oscarem Isaakiem w roli głównej) opowiada o byłym więźniu, który nauczył się liczyć karty i od tego czasu zarabia na jeżdżeniu od kasyna do kasyna. W jednym z nich natrafia na człowieka, który zna jego prawdziwą tożsamość i ofiaruje mu szansę dokonania zemsty. Film jest dostępny na Polsat Box Go.