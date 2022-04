Na podium listy najpopularniejszych tytułów na Amazon Prime Video w naszym kraju pojawiła się gorąca nowość z tego tygodnia. "All the Old Knives" z miejsca podbiło serca użytkowników platformy. Prócz tego pojawił się nowy odcinek 2. sezonu "Star Trek: Picard", pozwalając produkcji utrzymać się na pierwszym miejscu zestawienia. Co jeszcze oglądaliśmy w minionych dniach?