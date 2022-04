"Furioza" ma w sobie tyle adrenaliny, że spokojnie można by nią obdarzyć trzy inne filmy. Co tam się dzieje. Przypakowany i wytatuowany Mateusz Damięcki naparza się w lesie, Mateusz Banasiuk wdaje się w romans z grającą policjantkę Weroniką Książkiewicz, a postać Sebastiana Stankiewicza robi za comic relief. Mamy tu trzymającą w napięciu intrygę, wątek miłosny, sporo akcji i nieco humoru - słowem: wszystko, czego potrzebuje dobre kino gatunkowe. To wręcz ewenement w polskiej kinematografii.



Nie jest u nas łatwo o dobry film gatunkowy. Kina zalewane są kolejnymi produkcjami sygnowanymi nazwiskiem Patryka Vegi czy polskimi komediami romantycznymi. Dobrych tytułów można wśród nich ze świecą szukać. "Furioza" jest jednak inna. Nie mamy do czynienia z opowieścią skrojoną pod dresiarzy spod bloku, którzy ciągle nas pytają, czy mamy jakiś problem. Nie jest to też absurdalna fantazja, zlepiona z niekoniecznie do siebie pasujących klisz.