To samo tyczy się przełożonych naszej czwórki głównych bohaterów, wśród których znalazła się impulsywna szefowa Harmony Cobel, rozdający upominki spec od bezpieczeństwa Seth Milchick oraz prowadząca terapeutyczne sesje Pani Casey. Ich interakcje z pracownikami wyglądają niczym w krzywym zwierciadle, ale dla bohaterów "Severance" to wszystko jest normalne, bo nie znają innego życia.



Niezwykle mnie przy tym cieszy, że "Rozdzielenie" otrzymało zamówienie na kolejny sezon i to jeszcze przed emisją finałowego epizodu. Historia, którą Ben Stiller chciał opowiedzieć już od lat, została rozpisana na co najmniej kilka serii. Pozostaje mi trzymać kciuki za to, żeby Apple pozwolił mu opowiedzieć tę historię do końca. A naszych czytelników do seansu. Podziękujecie mi później!