"Powołany" jest zapowiadany przez jego twórców jako film, który zmienia życia. Jak się temu dziwić, skoro najważniejsze osobistości z Miasta Aniołów przybyły, by wziąć udział w produkcji? I nie, nie chodzi o Los Angeles z jego Hollywood. Tam są zbyt zajęci Willem Smithem z jego aferami i cierpiącym na afazję Bruce'em Willisem. Janowi Sobierajskiemu i Andrzejowi Kocubie dopomogli mieszkańcy samego chrześcijańskiego nieba. Scenariusz napisał im Duch Święty, a za produkcję odpowiadała Najświętsza Maryja Panna.



Nie powinno to nikogo dziwić. Wystarczy przypomnieć sobie jak Duch Święty natchnął apostołów, czy jak świetnie Maryja radziła sobie z dbaniem o domostwo swojego syna. Idealnie pasują więc do swoich ról przy "Powołanym". Nie wyobrażam sobie nikogo, kto lepiej mógłby się w nich sprawdzić. A gdyby jeszcze dodać do tego kilku świętych, którzy dołączyliby do obsady... Kto wie, może dałoby się nawet wywalczyć nominację do Oscara. Na wypadek, gdyby ktoś nie zrozumiał, to wszystko oczywiście żart. Inaczej nie da się podejść do akcji promocyjnej religijnego dokumentu.