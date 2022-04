Serial został świetnie zrealizowany, a obsada błyszczy również na drugim planie. W otoczeniu Samuela L. Jacksona znalazło się kilku bardzo utalentowanych aktorów i aktorek. Jedyne, do czego mógłbym się na siłę przyczepić, to do faktu, że "The Last Days of Ptolemy Grey" jest nieco zbyt krótkie i rozwija się za wolno jak na swoje sześć odcinków, z których każdy poświęcono innej postaci - ale również i to można uznać za metaforę uciekającego przez palce życia.