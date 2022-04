Wyciągajcie mundurki - wracamy do "Szkoły dla elity". Nowości Netfliksa na piątek

Przy 5. sezonie "Szkoły dla elity" nikt nudzić się nie będzie. A jeśli hiszpański serial was nie interesuje, to polecamy sięgnąć po głośne "Metal Lords". Sprawdźcie też jak gwiazda serii "The Kissing Booth" radzi sobie w nowym young-adultowym melodramacie science fiction - "Między życiem a śmiercią".