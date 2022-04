Netfliksie i inni twórcy, miejcie litość! Jest za wcześnie na filmy o pandemii

W czasach wciąż szalejącego koronawirusa przekaz podprogowy produkcji brzmiał: damy radę, będzie dobrze. Z kina wychodziło się więc nabuzowanym od optymizmu. Dzisiaj sprawa ma się zupełnie inaczej. Co mamy przetrwać? Przetrwaliśmy i nie chcemy do tego wracać. Chociaż zdjęcia do "Filmu balkonowego" rozpoczęły się jeszcze przed pandemią, to właśnie w jej czasie najbardziej go potrzebowaliśmy. Teraz już nawet go nie chcemy, bo z racji sposobu realizacji przypomina nam o niedogodnościach związanych z lockdownem.