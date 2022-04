Jakiś czas temu trafiłem na wypowiedź kogoś związanego z branżą filmową, w której autor krytykował niesławne day-one patche do gier wideo, czyli łatki udostępniane w dniu premiery. Twierdził, że w przypadku branży filmowej coś podobnego, czyli wypuszczanie niegotowego produktu z nieskończonymi efektami specjalnymi CGI i łatanie go dopiero po premierze, byłoby nie do pomyślenia.



