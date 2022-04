Po niezliczonej ilości postów, memów i teorii spiskowych o "plandemii", zastanawiałem się, czy z wojną w Ukrainie będzie podobnie. I nie musiałem długo czekać. Praktycznie od samego początku inwazji Rosji pojawiały się analogiczne wynurzenia o tym, że media i politycy pokazują nam iluzję, która jest przykrywką do WIELKIEGO RESETU. Wiadomo, że część z nich to robota ruskich trolli.



Wielu ze sceptyków to jednak osoby, które płynnie przeszły z negowania koronawirusa w "tryb wojenny". Nie dociera do nich to, że wojna rosyjsko-ukraińska trwa tak naprawdę od wielu lat i zaczęła się od wydarzeń na kijowskim Majdanie z przełomu 2013 i 2014 roku. One poprzedziły aneksję Krymu, wojnę w Donbasie, a także tegoroczny atak rosyjskich wojsk. To wszystko działo się dosłownie za naszą granicą, więc nie tak trudno było sprawdzić tamte wydarzenia na własne oczy.