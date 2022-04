Polacy skarżą się, że wojna w telewizji jest zbyt brutalna. A jaka ma być?

Nie od dziś jednak wiadomo, że nigdzie nie ma tyle przemocy i brutalności, co w programach informacyjnych. Kolejne materiały atakują nas zdjęciami z katastrof, przestępstw i ludzkich tragedii. Reporterzy gonią za senasacją i im większy szok, tym lepiej. Ale kiedy za naszą wschodnią granicą giną ludzie, a telewizja pokazuje efekty agresji Rosji, to już jest za dużo.



Skarżyć się na drastyczność relacji z wojny w Ukrainie, to tak jakby zarzucać filmikom na PornHubie, że widać w nich gołe kobiety. Jak inaczej miałyby wyglądać zdjęcia z frontu? Za naszą wschodnią granicą Rosjanie wszelkimi możliwymi sposobami niszczą wszystko, co spotkają na swej drodze. Te materiały muszą być brutalne, żeby świat miał świadomość tego, co tam się dzieje.