Program "Rolnik szuka żony" od lat jednych niezmiernie irytuje a drugich zachwyca. Pomimo pewnych kontrowersji jego oglądalność od dawna trzyma się jednak na bardzo przyzwoitym poziomie, więc Jacek Kurski i jego ekipa tylko zacierają ręce na kolejne odcinki. Zakończona w grudniu 2021 roku 8. edycja show miała niezwykle mocny finał, co jeszcze wyraźniej przyciągnęło telewidzów przed odbiorniki. Zapewne dlatego "Rolnik szuka żony" bez zwłoki powróci na antenę TVP 1.



Stanie się to jeszcze w bieżącym miesiącu. Telewizja Polska najwyraźniej uznała bowiem, że Polacy o niczym innym nie marzą na święta tak bardzo jak o kolejnym spotkaniu z prowadzącą Martą Manowską i poszukującymi miłości rolnikami. "Rolnik szuka żony" powróci więc do domów z całego kraju zaledwie dzień po Niedzieli Wielkanocnej. Szykujcie się na specjalny, zerowy odcinek 9. sezonu.