Patryk Vega oddala w czasie wylot do Hollywood. Ma nowy plan: film o Kamilu Durczoku

Patryk Vega zapowiadał, że powoli zbliża się do końca swojej kariery w Polsce i zamierza przenieść się do Hollywood. Jak było wiadomo, zanim to zrobi, chciałby zrealizować autobiografię. Teraz pojawiły się doniesienia o kolejnym pomyśle reżysera. Na kanwę miałby on jeszcze wziąć historię Kamila Durczoka.