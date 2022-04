To był jeden z tych nudnych wieczorów, kiedy nie wiesz, co ze sobą zrobić. Trwała już wojna w Ukrainie, co godzinę śledziłam newsy, sprawdzając, co dzieje się za naszą granicą i wierząc gdzieś podskórnie, że to musi minąć. Już za moment, już za chwilę. Nie wiedziałam wtedy, że nie minie i że stracimy rachubę, który to dzień inwazji, a kolejne doniesienia będą gorsze od poprzednich. A ja, cóż, przestanę tak często te wiadomości sprawdzać, bo zacznę się przed tym instynktownie bronić. Wtedy jednak czytałam na bieżąco każdą nowinę, złą czy dobrą, powoli próbując zachować proporcje między byciem tam, a byciem tu. Był więc ten wieczór, jakich wiele, kiedy nic się nie dzieje, a ty potrzebujesz się "odmóżdżyć", żeby zachować balans. Coś mnie podkusiło, żeby włączyć "Mask Singer".



Nie będę krytykować samej formuły, bo czym to się różni od celebrytów tańczących na lodzie czy wskakujących do basenu. Kolejny etap to tylko gwiazdy w przebraniach śpiewające i tańczące na lodzie, a potem wskakujące do basenu, ale tego już nie doczekam, bo prędzej sama wyskoczę przez okno.