J.K. Rowling niby wycofuje się z Rosji, ale nie do końca. Co jest grane z autorką "Pottera"?

Oficjalnie mówi się, że doszło do "odstąpienia na czas nieokreślony", ale wydawcy zamierzają kontynuować negocjacje. W przypadku powieści Kinga agencja przekonywała, że książki króla horroru nie będą pojawiać się na półkach rosyjskich księgarni tylko przez jakiś czas - choć w rzeczywistości pisarz nie ma zamiaru odnawiać obowiązujących wcześniej umów. Podobnie w przypadku Rowling - nikt nie ogłosił oficjalnej przyczyny jej decyzji.



Niestety, papierowe książki z serii o Harrym Potterze wciąż będą w Rosji sprzedawane i wznawiane. Najpewniej wynika to z konkretnych umów, które uniemożliwiają wycofanie i blokadę wznowień tradycyjnych wydań. Trudno sobie wyobrazić, by w tych okolicznościach J.K. Rowling nie zakazała ich sprzedaży, gdyby miała na to bezpośredni wpływ - miejmy nadzieję, że wkrótce oficjalnie wyjaśni tę kwestię. Kilka dni temu autorka odpowiedziała na "ukłon" Putina, który próbował porównać jej sytuację do sytuacji "rosyjskiej kultury".



Przypomnę też, że Rowling od lat jest zaangażowana w charytatywne akcje pomagające ukraińskim sierotom. 17 lat temu założyła organizację "Lumos", współpracowała z rządem ukraińskim i pomagała przekształcać postsowieckie sierocińce w nowocześniejsze placówki. Przed wojną liczba sierot w Ukrainie była najwyższa w Europie. Tymczasem od rozpoczęcia wojny pisarka zebrała już milion funtów na ukraińskie dzieci.