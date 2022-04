Z oczywistych powodów nie chcę i nie mogę zdradzać zbyt wiele, ale powiem jedno - "genialny" plan Dumbledore'a zakłada tak naprawdę brak planu. Jeżeli scenarzyści w taki sposób chcieli zamaskować swój totalny brak pomysłu na tę historię, to nieszczególnie im to wyszło. W całym filmie znajdziemy pełno scen, które wydarzają się z kompletnie przypadkowych powodów i nie wnoszą niczego do samej historii. Zostały natomiast włożone do "Tajemnic Dumbledore'a", by od czasu do czasu na ekranie mogło się coś zadziać. Żeby ktoś z kimś powalczył na zaklęcia (nie mające już niemal nic wspólnego z tymi książkowymi) lub mógł uciec przed jakimś nowym potworem.