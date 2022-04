Niecierpliwiłem się jak rzadko kiedy, by przekonać się, jak w roli Gellerta Grindelwalda sprawdzi się Mads Mikkelsen. Duński aktor w filmie "Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" zastąpił Johnny'ego Deppa po kontrowersyjnej decyzji studia Warner Bros. Nie będę trzymał was w niepewności i odpowiem już teraz: dał radę, ale nie zdołało to uratować mocno nieudanego filmu.



Steve Kloves, który pomagał J.K. Rowling przy tworzeniu scenariusza do "Fantastycznych zwierząt 3", niestety nie uratował tej będącej od dawna na krawędzi katastrofy opowieści. Nowa odsłona cyklu to kolejny przepchany zbędnymi wątkami i przydługi odcinek serialu, w którym niby dzieje się wiele, ale to, co w istocie ma znaczenie (i sens) dałoby się zamknąć w czterdziestominutowym epizodzie. Jakkolwiek uważam, że "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" są obrazem lepszym od "Zbrodni Grindelwalda", to wciąż - całościowo - produkcja mizerna, znacznie słabsza od przyzwoitej "jedynki". Rozczarowująca na zdecydowanie zbyt wielu płaszczyznach.